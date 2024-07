Stiamo scappando tutti Choc alla Rai salta la puntata di Estate in diretta | l’annuncio di Nunzia De Girolamo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Questo mercoledì, 31 luglio, Roma è stata sconvolta da un grande incendio vicino agli studi Rai di via Teulada. Le fiamme, che si sono propagate anche in via Romeo Romei, nei pressi della Corte d'Appello, hanno creato una densa colonna di fumo nero visibile in gran parte della città, inclusi i quartieri di Monte Mario e Prati. L'incendio, alimentato dal vento, si è diffuso rapidamente, mettendo a rischio sia le aree verdi circostanti che le strutture urbane vicine. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare l'incendio, che ha richiesto l'evacuazione di numerosi edifici e ha coinvolto diverse auto lungo il suo percorso distruttivo.