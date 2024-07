Sede Rai di via Teulada evacuata per maxi incendio a Monte Mario | salta La Vita in Diretta Estate – IL VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

Un vastoè scoppiato a Roma nei pressi della città giudiziaria di Piazzale Clodio, sul. Un'alta colonna di fumo si è levata ed è visibile in gran parte della zona e nell'area si sente odore di bruciato. Disagi in tutta la zona ed evacuazione dellaRai in viache si trova proprio lì vicino alle fiamme. Per precauzione sono usciti tutti i componenti delle varie redazioni, produzione e addetti ai lavori. Sospesa per ovvi motivi la trasmissione "Lain", condotta da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. Al suo posto sta andando in onda una puntata straordinaria di "Techetechetè".