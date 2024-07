Parigi 2024 Yumin Abbadini sfiora l’impresa | 11ª nella finale della ginnastica artistica all-around

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Dopo il 6° postogara a squadre,mette in cascina un altro piazzamento di prestigio a. Nell’individuale di, l’atleta bergamasco di origini cinesi ha chiuso con un 11° posto,ndo un’impresa che mancava da 60 anni. Anche senza medaglie, il bilancio del 23enne, alla sua prima Olimpiade in assoluto, può dirsi più che soddisfacente. Alla Bercy Arena, dove ieri (martedì 30 luglio) Giorgia Villa ha conquistato lo storico argentogara a squadre,non è mai stato in lotta per il podio, ma si è tolto comunque le sue soddisfazioni, risultando il miglior italiano davanti al connazionale Macchiati.