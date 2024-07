Parigi 2024 tiro con l’arco | Nespoli vola agli ottavi Rebagliati si ferma ai sedicesimi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Maurostacca il pass per glidi finale del torneo olimpico dicon. A, l’azzurro ha la meglio prima su Islam e poi su Sadikov, superando così i primi due turni eliminatori. Finisce invece aila rassegna a cinque cerchi di Chiara Rebati. L’italiana ha la meglio su Zairi, ma viene poita da Amaistroiae, dopo un combattuto secondo turno. IL MEDERE DIREGOLAMENTO IL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO Il percorso di Mauroè iniziato senza particolari intoppi, con il 6-0 rifilato all’arciere del Bangladesh Md Sagor Islam con i parziali di 30-27, 27-26, 28-25. Solo un piccolo brivido nel secondo set, ma il 10 con la terza e ultima freccia ha risolto il parziale in favore dell’azzurro che poi ha controllato in tranquillità l’ultimo set.