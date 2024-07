Olimpiadi effetto boomerang | pochi turisti e parigini in fuga Le Marais è vuoto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Roma, 31 luglio 2024 -dei Giochi su Parigi. La Ville Lumiére non ha mai avuto problemi con il turismo, tutti i giorni dell'anno i suoi musei e luoghi più caratteristici sono visitati da migliaia di persone, e a maggior ragione con leci si aspettava il pienone. Ma non è stato così, anzi sembra che l'evento internazionale abbia avuto uncontrario. Anche se mancano ancora i dati ufficiali di fine evento, è sotto gli occhi di tutti che "Le" è: infatti lo storico quartiere ebraico è sempre assediato daiper le sue boutique, musei e ristoranti. "La seconda metà di luglio è stata assolutamente catastrofica per i caffè e i bar di Parigi.