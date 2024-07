Nella ragnatela di Amleto | la rilettura dell’eroe shakespeariano firmata da Davide Lorenzo Palla

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Milano – La prontezza è tutto. Come afferma, adolescente ferito. Che vede i fantasmi e immagina vendette. Esistenzialista come solo un ragazzo può essere: privo di strutture, in quel delirio di palcoscenico che è la vita. Figurarsi quando ti dipingono addosso unadi cicatrici e di tormenti. Ma la prontezza è tutto anche a teatro. Come sa bene, interprete (e autore) anomalo, fosse solo che da oltre un decennio porta i suoi spettacoli nei luoghi più impensabili, sviluppando un personalissimo linguaggio di confronto con i classici trasformati in monologhi polifonici. Aperti alla realtà. Ironici. Sempre in dialogo con il pubblico. Lui l’artefice di quella Tournée da Bar che ormai conta centinaia di repliche fra locali, case del popolo, circoletti. Spesso lasciandosi ispirare dalle tragedie shakesperiane. Un format dal successo strepitoso.