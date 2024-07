Michele Morrone è tornato single | gli indizi sulla fine della storia con Moaria Sorio

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’attore, famoso per la saga erotica di Netflix 365 giorni, aveva rivelato al pubblico la sua nuova relazione con Moaralo scorso Dicembre. La coppia era uscita allo scoperto quandoaveva condiviso sui social lorod’amore attraverso le sue Instagram stories. Moara, è una giovane consulente finanziaria di 20 anni. Laè originaria di Zurigo, dove avrebbe incontratoalladello scorso anno. A differenza delle precedenti relazioni di, come quella con Elena D’Amario, l’attore aveva deciso di rendere pubblica la sua relazione con Moara fin dall’inizio. Numerosi videocoppia erano circolati in rete, mostrando momenti di intimità e complicità. In uno di questi video,si era rivolto a Moara chiamandola “amore” mentre le insegnava a guidare.