LIVE Nuoto Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Simona Quadarella a caccia del podio nei 1500 sl! Razzetti ottavo nei 200 farfalla

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.10: Queste le protagoniste deistile libero: 1 DIZOTTI Beatriz BRA 13 APR 2000 16:05.40 2 JOHNSON Moesha AUS 19 SEP 1997 16:04.02 3 KIRPICHNIKOVA Anastasiia FRA 24 JUN 2000 15:52.46 4 LEDECKY Katie USA 17 MAR 1997 15:47.43 5ITA 18 DEC 1998 15:51.19 6 GOSE Isabel GER 9 MAY 2002 15:53.27 7 LI Bingjie CHN 3 MAR 2002 16:05.26 8 MAERTENS Leonie GER 8 MAR 2004 16:08.69 21.08: Tra poco la finale deistile libero. Katie Ledecky è la grande favorita per la medaglia d’oro numero tre nella specialità. E’ la più forte e cercherà di imporre la sua legge. Numeri alla manoè la atleta più vicina a Ledecky ma attenzione a Gose, Li e Kirpichnikova 20.59. Queste le finaliste dei 200donne: McIntosh, Smith, Zhang, Dekkers, Shackell, Bach, Connors, Stephens 20.