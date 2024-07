Le 18 regole per indossare un abito nel 2024

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Un grandeè diverso da qualsiasi altro capo presente nel nostro armadio: senza tempo ed elegante, certamente, ma anche difficile da trovare. Il processo di scelta, acquisto e cura di undi alta sartoria è spesso costellato da decisioni difficili e opinioni contrastanti. Ecco perché abbiamo riunito un gruppo di esperti di abbigliamento maschile tra i più competenti al mondo per rispondere in modo definitivo a tutte le domande di carattere sartoriale. Quali sono leperunnel? A eccezione delle leggi della fisica, praticamente ogni altra regola che sia mai stata stabilita, comprese quelle relative all'abbigliamento maschile tradizionale, rappresenta l'opinione di qualcuno. Questo rende talisoggettive e, come la storia continua a dimostrare, è assai probabile che tra un decennio o due sembreranno ridicole.