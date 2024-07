La Sala è quarto in Ungheria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Un 4° posto e altri piazzamenti di rilievo. È questo il bottino dell’Adriatico Wind Club di Porto Corsini ai Mondiali giovanili di windsurf categoria Techno 293 e Techno Plus che si sono disputati insul lago Balaton e a cui hanno partecipato 340 atleti. Alessandro Lache si è classificato al 4° nell’U17, vincendo 3 prove su 15, e risultando il primo fra tutti gli italiani nella sua categoria. Alistar Boccanegra e Tommaso Vallini si sono classificati al 14° e al 17° posto nell’U15, mentre Filippo Verità ha conquistato l’11° posto nell’U13. La squadra ravennate, guidata dal coach Roberto Pierani, ha sostenuto 15 prove in 5 giorni. "Non abbiamo preso medaglie, ma non era questo l’obiettivo del nostro gruppo, formato di giovani con ancora poca esperienza nella gestione di lunghe campagne internazionali.