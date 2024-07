‘La Cina fondamentale per la stabilità e la pace’

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Meloni si è rivola a Xi, nel corso del loro incontro, con delle parole inequivocabili: ‘Laper lae la. “C’è una insicurezza crescente a livello internazionale e io penso che lasia inevitabilmente un interlocutore molto importante per affrontare tutte queste dinamiche facendolo a partire dai rispettivi punti di vista per ragionare insieme di come garantire, pace, un interscambio libero”: a dirlo appunto è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al presidente cinese Xi Jinping nel corso dell’incontro a Pechino. “Penso che l’Italia possa avere un ruolo importante anche per quello che riguarda le relazioni con l’Unione Europea” nel “tentativo di creare rapporti commerciali che siano il più possibile equilibrati”, ha sottolineato Meloni. Aggiornamento ore 5.