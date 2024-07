Juve pazza idea Gonzalez | è duello con l’Atalanta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Torino, 31 luglio2024 – Unaper il tridente offensivo: Nico. Mossa di disturbo di Cristiano Giuntoli che ha fiutato l’interessamento delper il numero dieci viola e prova a rompere i piani, magari con l’intento di facilitare l’operazione Teun Koopmeiners, che non si sblocca vista la richiesta da 60 milioni dei nerazzurri. Non ci sarebbe ancora una offerta per l’argentino, ma le manovredestano sempre un certo interesse e creare una concorrenza versopuò smuovere alcune acque. Atalanta in pressing, ma c’è lache offre 45 per Koop Intrigo di mercato sull’asse Torino-Bergamo-Firenze.vuole rinforzi da Champions League, con anche un occhio al campionato, dove resta una outsider temibile, così, oltre al tentativo di trattenere Koopmeiners si cerca il grande colpo offensivo dopo Zaniolo.