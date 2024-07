Judo Bekauri si conferma campione olimpico nei -90 kg Croazia in trionfo con Matic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Grande spettacolo all’Arena Champ de Mars nel Final Block della quinta giornata delai Giochi Olimpici di Parigi 2024. In un day-5 avaro di soddisfazioni per i colori azzurri, soprattutto a causa della deludente eliminazione al primo turno di Christian Parlati, a fare festa sono Georgia econ le vittorie di Lashanella -90 kg e di Barbaranella -70 kg. Secondo titoloconsecutivo per il fenomeno georgiano, che bissa dunque ildi tre anni fa a Tokyo avendo la meglio in rimonta sul giapponese Sanshiro Murao in una finale che hato le aspettative della vigilia., ritrovatosi in svantaggio dopo un minuto, è stato in grado di ribaltare la situazione pareggiando i conti a 1’23” dalla fine e completando l’opera a pochi secondi dallo scadere con un waza-ari segnalato dagli arbitri tramite video review.