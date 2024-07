Il giallo muore a 33 anni Aggredita in strada telefona al 118 | | Aiuto mi hanno accoltellato È caccia al killer dell’estetista

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) È stata lei a chiamare i soccorritori col cellulare. ", sono stata accoltellata". Quella resterà l’ultima disperatata al 118 di Sharon Verzeni. Una chiamata fatta all’1 di notte di lunedì. Intervengono alcuni passanti. Il personale medico ha trovato la donna con profonde ferite al torace e alla schiena, ferite che nelle ore successive neprovocato la morte all’ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo, dove era stata ricoverata. Via Castegnate,stretta all’interno di Terno d’Isola, Comune della Rivierasca a una dozzina di chilometri dalla città. Case da un lato e dall’altro. È qui, vicino a una vecchia cabina dell’Enel, che si è consumata l’aggressione che si è trasformata in un omicidio. Il giorno dopo in terra è rimasta una piccolissima chiazza di sangue. Camminando si rischia di calpestarla. O di non vederla.