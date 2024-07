Haniyeh colpito da un missile guidato L' analista | Presto forze di Teheran in strada

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 31 luglio 2024) È stata condotta con unl'operazione in cui è stato ucciso il capo politico di Hamas, Ismailnella sua residenza privata nella capitale iraniana. È quanto affermano fonti citate dal canale saudita Al Hadath, secondo cui l'edificio è stato ucciso intorno alle 2 di notte (ora locale). L'assassinio, avvenuto a poche ore di distanza dalla rappresaglia di Israele a Beirut, infiamma ancora di più il conflitto scoppiato in Medio Oriente e rende concreta l'ipotesi che si vada verso una guerra totale nella regione. L'uccisione del capo di Hamas Ismailrappresenta un duro colpo per il prestigio di. Lo ha dichiarato a Iran International Mohammad Ghaedi, esperto di relazioni internazionali, prospettando che la Repubblica islamica "probabilmente mobiliterà le suedi resistenza e le porterà nelle strade di".