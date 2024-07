Giorgio Montanini a Villa Vitali | Faccio spettacoli per chi s’incazza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Dal red carpet di Venezia dove si trova da qualche giorno, a conclusione del tour nazionale, con 1400 biglietti venduti nel giro di pochi giorni, il re della stand up comedysarà al teatro arena dia Fermo, questa sera, con lo spettacolo ‘C’è sempre qualcosa da bere’. Dopo il successo nei più importanti teatri italiani, in occasione dell’evento cittadino l’artista fermano doc ha confessato: "Avrei potuto fare due date e, probabilmente, sarebbero state sold out entrambe. Ma a me interessa fare lo spettacolo, non il portafoglio: mi ‘piace’ pensare che qualcuno ‘rimanga fuori’ con la curiosità e magari la voglia di seguirmi in altri luoghi". Se potessi riassumere ‘C’è sempre qualcosa da bere’, come lo faresti? "Una bolla, quella in cui mi trovo io.