Fratello 2024 2025 anticipazioni cast e concorrenti | 4 nomi in anteprima su Fanpage it

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ascesa alla fama Iago Garcia, attore spagnolo di 45 anni, ha ottenuto riconoscimenti in Italia grazie ai suoi ruoli in soap opera popolari. È noto per aver interpretato Don Olmo Mesia in Il Segreto e Justo Niez in Una Vita. Apparizioni e successi in TV La carriera televisiva italiana di Garcia include una notevole apparizione in Ballando con le Stelle nel 2016, dove ha vinto il concorso in coppia con Samanta Togni. Ha anche interpretato l’avvocato Diego Venturi nella serie Don’t Tell My Boss. Vita privata e ritorno in Spagna Fino al 2022, Garcia ha risieduto a Roma con la sua compagna italiana Eleonora Puglia. Dopo la fine della loro relazione, è tornato in Spagna. Reality Show Ventures Garcia è anche presente in Casa, un reality show condotto da Alfonso Signorini.