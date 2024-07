Cosa sappiamo sugli occhiali di Kim Yeji la John Wick delle Olimpiadi 2024

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’atleta sudcoreana Kim, medaglia d’argento nella pistola a 10m ad aria compressa alledi Parigiil 30 luglio, ha fatto esplodere i social grazie a un look stiloso e decisamente accattivante, a partire da un paio d’da gara personalizzati, dall’apparenza cyberpunk che l’hanno immediatamente resa, per tutti, la versione femminile di. D”altro canto, però, la donna, madre di una bambina di cinque anni, ha saputo toccare anche corde decisamente più tenere nei cuori degli spettatori, esibendo in piena vista durante la gara, un elefantino di peluche appartenente proprio alla figlia.