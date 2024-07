Beach volley Ranghieri Carambula misurano ambizioni e velleità contro i fenomeni Mol Sorum

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Arrivavano a Parigi con tante incognite e senza troppe aspettative Alexe Adrian. I tanti problemi fisici che avevano reso la marcia di avvicinamento ai Giochi una strada lastricata di ostacoli nell’ultimo periodo hanno finalmente lasciato in pace i due giocatori italiani che hanno potuto concentrarsi sul loro target stagionale e arrivare in buona condizione al torneo a Cinque Cerchi. Il risultato si è visto sabato, quando la coppia azzurra ha messo in costante difficoltà gli olandesi Immer/Van de Velde, una delle coppie più attese a Parigi dopo una stagione di risultati di altissimo livello, riuscendo a strappare una vittoria che potrebbe essere decisiva nel passaggio al turno successivo in un girone che alla vigilia sembrava proibitivo per la coppia italiana, alla seconda partecipazione olimpica.