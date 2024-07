Anche Blake Lively lancia la sua linea di prodotti per capelli

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Sui suoisi è detto di tutto, persino che usi la maionese per idratarli. Tutta invidia probabilmente.ha una chioma da vera leonessa: lunga, folta e luminosa. Alzi la mano chi le ha mai visto un capello fuori posto o un capello sfibrato! Non stupisce che oggi sia proprio la protagonista dell’originale serie Gossip Girl a fare concorrenza a Rihanna e Beyoncé con il lancio della sua primadihaircare. Dopo Cécred (by Queen Bee) e Fenty Hair (by Riri), è infatti la volta diBrown il marchio diper la cura dei, frutto della collaborazione tra l’attricee la multinazionale Give Back Beauty (la stessa che stadietro il marchio Florence by Mills di Millie Bobby Brown).