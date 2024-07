Addio a uno dei più grandi Una lista lunghissima di film e di spettacoli grave perdita per il cinema italiano

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Spettacoloin lutto:a uno dei piùattori die teatro. Oltre sessanta ia cui ha preso parte nella sua lunga carriera, senza contare i drammi portati sulla scena in questi anni, nei teatri più importanti d'Europa. Aveva lavorato conregisti come Lina Wertmüller a Marco Bellocchio, più recentemente con Paolo Sorrentino. Si è spento all'età di 86 anni il grande Roberto Herlitzka. Nato a Roma il 2 ottobre 1937 e di origine ceca, inizia gli studi di teatro presso l'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico e negli anni immediatamente successivi al secondo dopoguerra, prende parte ad alcuniteatrali che lo rendono, in poco tempo, noto nel panorama teatrale.