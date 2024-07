A che ora gareggia Massimo Stano alle Olimpiadi | programma 1 agosto programma tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Mentre prosegue la prima settimana dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 e lo sport di riferimento in questo primo blocco è il nuoto, nella seconda parte dei Giochi a cinque cerchi verrà il momento dell’atletica, sport da cui l’Italia ha attinto un bottino enormeprecedentidi Tokyo, ben cinque medaglie d’oro e che scatterà domani. Due tra le medaglie d’oro sono arrivate dalla marcia: una da Antonella Palmisano e una dache proverà a trovare il bis sulle strade di Parigi domani giovedì 1°, nella gara che apre ildell’atletica. La 20 km di marcia vede stavolta il pugliese partire un po’ più defilato, avendo avuto dei problemi in questo triennio per arrivare a Parigi. Il favorito principale sarà lo spagnolo Alvaro Martin, ma occhio anche a Perseus Karlostrom e Koki Ikeda.