10eLotto trova l’oro con questa modalità | vincita record

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 31 luglio 2024), chi cerca e spera trovo: conha portato a casa la secondapiù alta del 2024. Non era mai accaduto niente di simile. Non a Botticino, comune in provincia di Brescia, per lo meno. Il che rendestoria, per ovvie ragioni, ancor più incredibile, ancor più unica nel suo genere. Una storia alla quale, siete avvisati, potreste stentare a credere. Proprio perché, appunto, non è una di quelle cose che capitano tutti i giorni. A Botticino la secondapiù alta del 2024 al(AnsaFoto) – Ilveggente.itSiamo, come detto, in Lombardia, regione nella quale, nelle scorse ore, è stata registrata la secondaalpiù alta del 2024.