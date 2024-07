Venezuela nel caos scontri e arresti in diverse città

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 30 luglio 2024) Le forze di sicurezza inhanno sparato gas lacrimogeni e proiettili di gomma contro le persone che protestavano per il risultato elettorale di domenica. Il presidente Nicolas Maduro ha affermato di aver vinto ma l’opposizione contesta questa dichiarazione come “fraudolenta”.in, ci sarebbero almeno 3 morti e quasi 50 feriti. Migliaia di persone – riferiscono i media locali – sono scese nel centro di Caracas, alcune camminando per chilometri dalle baraccopoli sulle montagne che circondano laverso il palazzo presidenziale. Inin