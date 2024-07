Traffico Roma del 30-07-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2024) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben trovati Primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità edi cambiamento Data l’ora con rallentamenti su tutte le principali strade d’accesso verso il centro sul Raccordo Anulare ci sono code in carreggiata interna cioè uscite Casilina e Ardeatina in carreggiata esterna code tra le uscite Laurentina e Ardeatina direzione Appia abbiamo cose anche sull’altra mano dellaL’Aquila da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est e è proprio sulla tangenziale la polizia locale Ci segnala un incidente all’altezza della Salaria Ci sono code in direzione Stadio Olimpico nei pressi di Malagrotta chiusa la rampa che da via di Castel di Guido in mente sull’Aurelia in direzionein corso dei rilievi Dopo un incidente nella zona sud sulla Pontina abbiamo incolonnamenti a partire da Pomezia fino all’uscita per ...