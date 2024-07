Tentano estorsione da un milione due arresti nel Napoletano

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di martedì 30 luglio 2024) TORRE ANNUNZIATA – i militari del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di due persone gravemente indiziate del reato di tentataaggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan camorristico Fontanella, operante in S. Antonio Abate e territori limitrofi. In particolare, gli indagati, mediante reiterate minacce, avrebbero richiesto ad imprenditori della zona la somma di undi euro per consentire loro di proseguire nella propria attività commerciale. L'articoloda un, duenelproviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE.