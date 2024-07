Sui migranti e le violazioni dei diritti alle frontiere gli Stati europei chiudono un occhio Lo denuncia l’Agenzia dell’UE per i diritti fondamentali

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 30 luglio 2024) “Gravi, ricorrenti e diffusedeie suinon vengono adeguatamente indagate” dautorità deglimembri dell’Unione europea. E’ quanto si legge nel rapporto “Guidance on investigating reported ill-treatment at borders” diffuso oggi dalper i(Fra). “Le vittime raramente presentano denunce contro le forze dell’ordine per sfiducia nelle autorità, timore di ritorsioni o scarsa conoscenza delle procedure disponibili. Anche le indagini sugli incidenti sono difficili perché le prove sono scarse, soprattutto quando lesi verificano in aree remote o di notte”.