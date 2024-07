Studenti da aree di crisi Ateneo e Fondazione Mps erogano 10 borse di studio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Un ruolino di marcia da oltre 100 richieste al giorno e da qui alla scadenza del bando (31 luglio) saranno probabilmente un migliaio le domande presentate per concorrere adiuniversitario. Sono i grandi numeri del bando ’Call just Peace Unisi scholarships 2024’, finanziato dall’Università di Siena, conMps, per sostenere condiinternazionali provenienti dadi, ovvero che fuggono da zone di guerra o che richiedono lo status di protezione internazionale. Finora sono arrivate richieste da parte didi origine afghana, iraniana, nigeriana, palestinese, pakistana e siriana. "La Crui sta lavorando ad una ’Rete per la Pace’, con centinaia didi- inizia il rettore Roberto Di Pietra, presentando l’iniziativa –.