Sport e turismo insieme I campus dai due volti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) AMIATA Le nuove leve del calcio trovano sull’Amiata una palestra a cielo aperto, in grado di offrireformativi. In tempi non sospetti l’Amiata era la meta scelta da molte società di calcio per i ritiri estivi, e ancora oggi rappresenta una montagna che è in grado di offrire ottimi impiantiivi ad alta quota. A Santa Fiora si è svolta una nuova edizione dell’ Empoli Camp rivolto a giovani calciatori, mentre a Castel del Piano è tornato ilestivo per i portieri. L’Empoli Camp è organizzato dalla Giovanile Amiata e hanno partecipato ragazzi ragazze nati dal 2011 al 2018. L’Empoli Giovani, come ormai accade dal 2017, ha scelto nuovamente Santa Fiora come sede per questoda poco terminato e ha ospitato i calciatori in erba.