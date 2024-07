Siamo tutti fidanzati con Dua Lipa

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 30 luglio 2024) La tragica sorte del portinaio milanese morto (forse suicida, le cronache non confermano) dopo essersi creduto fidanzato con Duacolpisce poiché ritrae una situazione comune a. Quest’inganno ordito sul web, onde convincere la vittima di avere un contatto con la famosa cantante (poi diventato simpatia reciproca, quindi innamoramento e cotta, infine relazione dichiarata), è costato alla vittima prima i soldi e poi la vita, facendo leva su ciò a cui i meno ingenui di noi fingono di non badare. Ovvero che fra essere umano ed essere umano c’è la stessa barriera di ignoto che separava il portinaio dalla pseudo-cantante, e in amore ci illudiamo di poterla abbattere sovrastimando le nostre potenzialità (o la nostra fortuna) e travisando come spontanea la luce riflessa dei sentimenti che proiettiamo sull’altra persona.