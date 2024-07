Show azzurro a Parigi | l’Italia riscrive la storia

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 30 luglio 2024) Altra giornata ricca di soddisfazione per i colori azzurri a queste Olimpiadi. Tre medaglie pere nuove pagine discritte. Dopo i trionfi e le polemiche di ieri, in questo martedìritorna protagonista a2024. Laquella volta l’hanno fatta le azzurre della ginnastica andando a conquistare un argento impensabile alla vigilia. Prime volte anche per Paltrinieri e la scherma. Alice D’Amato – cityrumors.it – foto LapresseTante gioie, ma anche qualche delusione come l’eliminazione di Giovanni Pellielo nel tiro a volo. La medaglia era alla portata, ma due errori nella parte finale della fase eliminatoria lo hanno escluso dalla finale. Scherma, oro storico per la scherma Asi sblocca anche la scherma. Dopo un bronzo e un argento, il primo oro alviene regalato dalla spada femminile.