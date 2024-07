Scoperta Coltivazione Illegale di Cannabis | Sequestro e Arresto nel Peligno

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 30 luglio 2024) L'Aquila - La Guardia di Finanza del capoluogoha scoperto un terreno utilizzato per ladi. L'operazione è stata effettuata ieri sera a seguito di indagini e perquisizioni che hanno portato all'di un uomo responsabile della. Durante il blitz, i finanzieri hanno individuato un terreno in cui erano posizionate otto piante di, collocate in appositi vasi e nascoste tra altre colture per mascherarne la presenza. Il terreno è stato localizzato grazie a tecniche investigative mirate e all'uso di strumentazioni tecniche avanzate, che hanno permesso di risalire all'autore dell'illecita attività. L'uomo, ritenuto responsabile della cura della piantagione, è stato arrestato sul posto, e le piante sono state immediatamente sequestrate dalle autorità.