Sabotaggi specialità dei Giochi | dopo i treni tocca alla fibra ottica

(Di martedì 30 luglio 2024) Presi d’assalto in modo militare i cavi strategici per le comunicazioni. La Procura apre un’inchiesta, mentre c’è un primo arresto per l’attacco all’Alta velocità. Si tratta di un diciannovenne dell’estrema sinistra. Senna inquinata, annullato anche il secondo test del triathlon. Gregorio Paltrinieri furioso: «Non si può fare la 10 chilometri senza prove». Inutile l’investimento da 1,5 miliardi. Lo speciale contiene due articoli.