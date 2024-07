Rsa a Serravalle scavi a settembre Residenti pronti a fare un Comitato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) "Sarà un’operazione importante per tutto il territorio. Non solo perché darà risposte concrete alla popolazione, ma perché rivalorizzerà l’area e dovrebbe permettere di attuare un secondo progetto che riguarderà il recupero di Villa Montaletto". Lo ha assicurato il sindaco Piero Lunardi, facendo così il punto sulle due Rsa che dovranno sorgere a Cantagrillo. Anche alla luce di un colloquio che il primo cittadino ha avuto pochi giorni fa con alcuni cittadini che rappresenterebbero gli abitanti della frazione contrari a quest’intervento (che potrebbero ufficialmente costituirsi come). A Lunardi hanno chiesto rassicurazioni sul piano ambientale, elencandogli una serie di perplessità. L’operazione, però, andrà avanti.