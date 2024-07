Riformare il Codice senza controlli non porterà gli attesi miglioramenti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 30 luglio 2024) Le cifre sono – come si dice – eloquenti: nei primi sei mesi di quest’anno sono più di 400 i morti sulle strade italiane e il tragico elenco comprende bambini, pedoni, ciclisti, motociclisti, automobilisti, vittime di pirateria. Secondo i dati forniti dall’Osservatorio Pedoni Asaps-Sapidata, da gennaio al 14 luglio scorso i pedoni deceduti per investimento sono 209 (139 uomini e 70 donne), con una funesta media di un morto ogni 22 ore. La Lombardia figura purtroppo in testa a livello nazionale per il numero di decessi tra i pedoni: 29. Nelle altre regioni: 27 nel Lazio, 23 nell’Emilia Romagna e altrettanti in Campania, 17 in Sicilia e altrettanti in Piemonte, 15 nel Veneto, 14 in Toscana, 8 in Abruzzo, 7 in Umbria, 7 in Liguria e 6 in Puglia. I dati anagrafici dicono che 122 vittime avevano più di 65 anni.