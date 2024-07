Ponte Ete Morto dove sono i ristori?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) "Gli annunciatiai commercianti di Casette d’Ete per la chiusura delsull’Ete? Una ‘Marcozzata’ in vista delle prossime elezioni" dice il Pd–Noi insieme spiega: "Sefondi della regione, che ruolo avrebbe avuto il comune? Tutt’al più, una collaborazione per individuare i danneggiati e i criteri di erogazione ma, se questo è, si sarebbe dovuto fare da mesi, non settimane dopo la chiusura dele giorni dopo la caduta dell’amministrazione". Ancora: "Se l’interlocutore della regione è il comune perché per presentare questa ipotesi di ristoro (all’assemblea pubblica del 5 agosto a Casette d’Ete, all’auditorium Della Valle, ore 21.15, ndr) viene invitato l’ex sindaco, ormai lo consideriamo in organico a Forza Italia, ma non direttamente il commissario? E’ evidente il tentativo della Marcozzi di usare la regione per fare campagna elettorale a Sant’Elpidio".