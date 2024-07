Placare la fame prima e dopo il derby della Madonnina

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 30 luglio 2024) Oldani contro Cracco! Che! Ma non si gioca ai fornelli, si gioca in un libro appena uscito per la collana Le città del calcio, che naturalmente si intitola “Milano”. È ilcittà che da “bere” è diventata da “mangiare”. Proprio come scrive il giornalista Enzo Palladini per Edizioni inContropiede. Palladini è colonna portante dello sport a Mediaset dal 2020,aver lavorato al Corriere dello Sport. Nella vita di redazione non scrive, fa il capo, ma la scrittura è una sua passione e lo dimostrano i suoi numerosi libri, tutti a tema calcistico, con un occhio alle storie dei giocatori sudamericani. Foto Alessandro Cimma/LaPresse Il libro naturalmente racconta la storia del calcio a Milano – di Inter e Milan – ma non solo, celebra la cittàcapitale calcistica d’Italia con i suoi trentanove scudetti e le dieci Coppe dei Campioni.