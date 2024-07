Pierpaolo Spollon chi è la fidanzata Angela e quanti figli hanno

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 30 luglio 2024) Conosciamo davvero poco della vita privata di: l’attore padovano, amatissimo per i suoi ruoli in alcune delle fiction più apprezzate degli ultimi anni, ha svelato solo da qualche tempo di avere una compagna e due. Un evento rarissimo nel mondo dello spettacolo, in cui la maggior parte di vip e celebrities finisce, volente o nolente, per riempire le pagine di cronaca rosa. Chi è, la compagna diFino a qualche tempo fa nessuno sapeva della sua esistenza:ha sempre tenuto lontano dai riflettori la sua vita privata, compresa l’identità della sua compagna. Di lei sappiamo solo che si chiamae che i due si sarebbero conosciuti ai tempi del liceo.