Per produrre una delle salse che trovate al supermercato ci vogliono 5 anni La storia lunghissima del Tabasco

(Di martedì 30 luglio 2024) La McIlhenny Company, l'azienda della Louisiana che produce la famosa salsa al peperoncino e aceto, esisteva già nella seconda metà dell'Ottocento. È ancora di proprietà della stessa famiglia, e opera nello stesso luogo sin dalla sua fondazione. Nonostante si tratti di un prodotto industriale, la sua produzione non lo è affatto! Dal seme della pianta di peperoncino all'imbottigliamento nell'iconico flaconcino, passano quasi 5, compresi 3 di invecchiamento in botti di legno. Ecco ladel. Ladella salsaLa famosa salsa piccante ricavata dall'omonima cultivar di peperoncino della specie Capsicum frutescens, il cui nome deriva dall'omonimo stato del Messico, nasce dall'azienda statunitense McIlhenny Company, con sede ad Avery Island in Louisiana nel 1869. Nonostante sia un prodotto industriale, la sua produzione non lo è affatto.