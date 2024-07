LIVE Judo Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | tra poco il quarto di finale di Antonio Esposito

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:13 Ora l’ultimo ottavo didei -81 kg maschili. Si riaccende il pubblico di casa per il rientro sul tatami di Alpha Oumar Djalo. Il francese sfida l’uzbeko Sharofiddin Boltaboev. 13:10 Dopo 30 secondi di golden score Lee Joonhwan chiude la pratica ed approda ai quarti diestromettendo dal torneo l’israeliano Sagi Muki. 13:07 Ippon per Sumi-gaeshi di Katarina Kristo. La croata supera la sudcoreana Kim Jisu ed è la prima semifinalista dei -63 kg femminili. 13:02 Ilka del Tajikistan Somon Makhmadbekov supera l’olandese Frank de Wit grazie ad un bel waza-ari siglato a metà gara. Sarà lui il prossimo avversario di Grigalashvili. 12:58 Iniziano i quarti didei -63 kg femminili, mentre sul Mat 1 via alla sfida tra l’olandese de Wit ed il tajiko Makhmadbekov.