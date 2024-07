L’impatto del Cyberbullismo sui giovani in Italia | tassi più elevati al Sud

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 30 luglio 2024) Le parole possono lasciare cicatrici profonde, spesso invisibili ma dolorose. Commenti offensivi, insulti e critiche eccessive non solo generano tristezza e frustrazione, ma se ripetuti, possono portare a danni ben più gravi, quali il. Questo tipo di abuso, quando rivolto ai, può sfociare in depressione, isolamento, mancanza di autostima e alterazioni nei percorsi di sviluppo neurologico. Secondo l’Indice regionale sul maltrattamento e la cura all’infanzia, realizzato dall’organizzazione Cesvi, questo problema è particolarmente acuto in, dove le parole offensive e il bullismo online stanno diventando una preoccupazione crescente. Cos’è il? Ilè una forma di abuso psicologico che si manifesta attraverso l’uso delle tecnologie digitali.