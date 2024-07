Laguna Orbetello Giani | ristori a pescatori e balneari e richiesta di calamità nazionale

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 30 luglio 2024) Sull’emergenza delladi, soffocata dalla decomposizione delle alghe, la moria di pesci e in sofferenza anche per i cambiamenti climatici, la giunta regionale si muoverà su tre fronti. Lo spiega il presidentedopo il sopralluogo sul posto degli assessori Monni e Marras e dopo la seduta di giunta. Attraverso quanto previsto dalla norma di Protezione civile sull’emergenza regionale sarà offerto un sostegno all’amministrazione comunale per le spese che ha dovuto affrontare nell’immediato. “Lavoreremo anche – spiega il presidente –, attraverso un apposito gruppo di lavoro, ad un legge sui: vogliamo sicuramente aiutare iche hanno avuto un danno economico per il minor pescato raccolto e alcuni stabilimenti turistici edi Ansedonia che hanno subito disagi”.