La Pesa cimitero di pesci Volontari in prima linea | Senza invasi non c’è vita

(Di martedì 30 luglio 2024) Montelupo Fiorentino (Firenze), 30 luglio 2024 – Se sono aumentati progressivamente, la colpa è anche ma non solo del cambiamento climatico. I salvataggi della fauna ittica nel fiumesono ormai diventati cosa frequente nella stagione siccitosa. La strage dicontinua, l’emergenza è cronica e i numeri parlano chiaro. Se nel 2020 il deflusso si interrompeva per due mesi e 25 giorni (dal 30 giugno al 25 settembre), nel 2021 il letto del torrente che bagna Montelupo Fiorentino gettandosi in Arno all’Ambrogiana, si prosciugava per il doppio del tempo: cinque mesi in secca e 9 salvataggi ad opera dei. Non è andata meglio nel 2022 con 14 operazioni di salvataggio di fauna bassa trae Virginio ma è nel 2023 che si è raggiunto il record.