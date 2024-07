La castiglionese Carlotta Bernardini Frappi protagonista alle Ponyadi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Arezzo, 30 luglio 2024 – LaAnche Castiglion Fiorentino2024, svoltesi nei giorni scorsi all’Arezzo Equestrian Center. Merito di, 12 anni il prossimo 19 agosto, che in sella al suo pony “Miele” si è classificata dodicesima nella classifica generale della categoria LP60 Salto Ostacoli.pratica equitazione dal 2021 ed era l’unica amazzone aretina selezionata nella Rappresentativa Toscana per la disciplina del Salto Ostacoli. Il suo 12esimo piazzamento nella classifica generale è il miglior risultato per un’amazzone toscana. Complimenti ae al suo istruttore Alessandro Barbagli della Scuola di Equitazione Komote.