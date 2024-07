Keylor Navas a Monza Blitz di Galliani per la porta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Adrianocompie 80 anni, auguri, e il regalo potrebbe farlo lui al: in Brianza arriverebbero 3 Champions League in 27 trofei nei club, racchiusi in due guantoni di nome. Trattative, sogni, suggestioni? Macché, qui potremmo già essere al dunque e presto Alessandro Nesta potrebbe abbracciare il suo nuovo portiere che avrebbe come sua alternativa Andrea Consigli, guardiano del Sassuolo, in un‘operazione difficile con Mattia Valoti in direzione opposta. Ladelsarebbe così chiusa a doppia mandata, con due profili di esperienza che andrebbero a rimpiazzare le qualità di Di Gregorio e l‘ultimo infortunio di Cragno, sottoposto sabato alla Columbus di Milano a un intervento di stabilizzazione della spalla destra dopo un infortunio rimediato in allenamento nel ritiro di Ponte di Legno.