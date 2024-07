Juniores e promesse Dominio lombardo Otto ori a Rieti con vista sui Mondiali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Sono andati in scena a, questo weekend, i Campionati Italianidi atletica e la Lombardia ha risposto più che presente. Sono infattigli ori raccolti dai rappresentati della regione a livello. Al maschile, il bergamasco Matteo Togni (nella foto Galli/Fidal) si è messo al collo l’oro nei 110 ostacoli dopo aver migliorato il proprio primato per due volte. In virtù del crono di 13.46 diventa il quarto all-time tra gli U20. Si comporta bene anche il varesino Manuel Zanini con l’oro nei 3000 metri e l’argento nei 1500. A laurearsi campione nell’alto è invece Matteo Sioli, grazie alla misura, al primo tentativo, di 2.16. In chiave staffette, nella 4x400 trionfa la Pro Sesto Atletica Cernusco.