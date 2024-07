Judo Olimpiadi 2024 | il tabellone degli italiani oggi 30 luglio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Prosegue quest’il programma delai Giochi Olimpici di Parigicon una quarta giornata in cui verranno assegnati altri due titoli individuali. Le categorie di peso odierne sono la -63 kg donne e la -81 kg uomini, con l’Italia che schiera rispettivamente Savita Russo e Antonio Esposito, entrambi chiamati ad una prestazione superlativa per sognare una medaglia. La diciannovenne siciliana è al debutto assoluto in una rassegna a cinque cerchi, dopo aver raggiunto la qualificazione in extremis con un paio di exploit e con alcuni incastri favorevoli, quindi non fa parte delle 8 teste di serie e trova subito la forte polacca argento mondiale in carica Angelika Szymanska. Un incontro totalmente sbilanciato sulla carta, ma l’azzurra ha dimostrato talvolta di poter sorprendere anche alcune big con le sue proiezioni improvvise.