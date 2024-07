Israele e Libano | cosa sappiamo su un’ennesima piccola escalation che potrebbe infiammare il Medio Oriente

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 lug – Prima Gaza, poi lo Yemen e gli Houthi, gli screzi con Teheran:e ilprocedono a piccoli passi di, da mesi, e la situazione complicatasi ulteriormente con ilnon aiuterebbe. Per carità, si tratterebbe di un attore minore, non paragonabile a una reale discesa in campo dell’Iran, ma in ogni caso geograficamente rilevante. Beirut si trova a Nord di Gerusalemme e le ostilità tra i due Paesi si sono accese dopo il caso del razzo lanciato sabato sera che ha ucciso 12 persone sul Golan. Hezbollah nemico numero uno Benjamin Netanyahu ha assicurato che Tel Aviv è determinata a una risposta contro ile contro lo stesso gruppo militare Hezbollah, il quale è stato preso di mira anche dal ministro della Difesa Yoav Gallant: “Hezbollah pagherà un prezzo, le nostre azioni parleranno”.