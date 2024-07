Inferno al poligono una delle vittime non era autorizzata a stare sulle linee di tiro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Prato, 30 luglio 2024 – Non era autorizzato adiin quanto non era socio dell’associazione Tsn Prato che gestisce ildi via di Galceti. E’ quanto emerge dalle indagini della procura di Prato – affidate ai carabinieri – che sta accertando che cosa è accaduto venerdì pomeriggio all’interno deldidi via di Galceti (e al parco circostante) quando è scoppiato un furioso incendio nel quale hanno perso la vita Gabriele Paoli, 67 anni, direttore diesperto della struttura, e Alessio Lascialfari, 65 anni. Proprio quest’ultimo non sarebbe dovutoall’interno della struttura in quanto l’ingresso sarebbe riservato ai soli soci. Lascialfari era appassionato didinamico, che praticava presso ilCroci di Calenzano.