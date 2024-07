Il tintinnio di manette ligure riapre il cantiere del Centro Fermento in Azione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 luglio 2024) Ildiche risuona ancora forte in Liguriaildel. Quelle forze politiche che non si riconoscono nella deriva iper giustizialista lanciano l'appello al voto moderato. Un richiamo rivolto a chi non può accettare quanto accaduto negli ultimi due mesi e mezzo, culminati nella piazza di Genova con Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli uniti nel chiedere le dimissioni, poi ottenute, di Giovanni Toti. Un presidente di Regione costretto a fare un passo indietro solo perché indagato, non essendo nemmeno rinviato a giudizio. Anche perché, come hanno spiegato chiaramente più volte i giudici che lo hanno tenuto ai domiciliari, quella era l'unica possibilità per nutrire la speranza di tornare in libertà.